В ЕЭК рассказали об итогах Евразийского межправсовета

9 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Основными темами обсуждения на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в Ереване 9 октября, стали вопросы доработки проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в ЕАЭС, реализация плана мероприятий дорожной карты по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Первый этап создания общего рынка газа в ЕАЭС должен быть завершен в 2020 году - Головченко "Формирование общих энергетических рынков в ЕАЭС, сопряженное с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов, доступа к услугам естественных монополий, рассматриваем в качестве важнейшей задачи для создания действительно экономического союза", - сказал Роман Головченко.

"Совместные меры развития экспорта, основные направления регулирования трансграничной (внешней) электронной торговли товарами в ЕАЭС, вопросы состояния взаимной торговли между государствами - членами ЕАЭС в 2019 году, совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения государств - членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2020-2021 годы также были в центре внимания глав правительств стран союза", - отметили в ЕЭК.

Заседание состоялось в очном формате. "В нем приняли участие председатель Евразийского межправительственного совета премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, а также премьер-министр Молдовы Ион Кику, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в России, Армении и Греции Аликбек Джекшенкулов, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов", - добавили в пресс-службе.-0-