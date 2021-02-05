В ЕЭК рассказали об итогах Евразийского межправсовета

5 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главы правительств стран Евразийского экономического союза на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло сегодня в Алматы (Казахстан) в очном формате, рассмотрели 10 вопросов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В частности, были рассмотрены подходы по совершенствованию механизмов применения в союзе специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, - проинформировали в пресс-службе. - ЕЭК представила доклад о механизме применения ответных мер на таможенной территории союза. Рассмотрен вопрос запрета на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана и Беларуси в государства союза".

Евразийский межправсовет утвердил концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств ЕАЭС, рассмотрел доклад о макроэкономической ситуации в государствах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития.

"Был утвержден порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах ЕАЭС, - отметили в ЕЭК. - Главы правительств стран ЕАЭС поддержали кандидатуру Руслана Бекетаева на должность члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК вместо Тимура Жаксылыкова. Кандидатура Руслана Бекетаева, который сейчас занимает пост вице-министра финансов Казахстана, будет представлена Высшему Евразийскому экономическому совету".

В заседании приняли участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко, председатель ЕМПС, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, а также исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов. Молдова, Узбекистан и Куба являются государствами-наблюдателями в ЕАЭС.

"Следующее заседание межправсовета состоится 23 апреля 2021 года в Российской Федерации", - добавили в ЕЭК.-0-