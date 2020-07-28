В exit poll на выборах Президента Беларуси будет задействовано более 300 участков

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В exit poll на выборах Президента Беларуси 9 августа будет задействовано более 300 участков по всей стране. Об этом сегодня журналистам сообщил кандидат социологических наук, научный консультант исследования Игорь Пинчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Необходимое число участков для исследования рассчитывалось по научным стандартам с учетом международного опыта. "Мы опираемся на формулу, которая предполагает бесповторный отбор. Берем генеральную совокупность, общее количество избирательных участков в Беларуси и рассчитываем необходимое количество, которое задействуют в исследовании. Это будет более 300 участков по всей стране", - рассказал эксперт.

В исследовании будет задействовано около 1 тыс. специалистов. "Прогнозируемая выборка, то есть количество респондентов, которые будут опрошены, - более 12 тыс. человек", - проинформировал научный консультант.

Опрос будет проводиться в течение всего дня. Интервьюеры будут опрашивать определенное количество человек в час. "Все делается четко по инструкции, регламентируется по времени", - подчеркнул он.

Опрос будет проводиться примерно в 10-15 м от избирательного участка. "Это важно, потому что при отборе респондентов по международной методологии должен соблюдаться определенный шаг. Интервьюер не может опрашивать каждого человека, который выходит из избирательного участка", - отметил Игорь Пинчук. В крупных и средних населенных пунктах шаг будет больше, чем на селе.

Результаты исследования публикуются только после закрытия участков для голосования. "Не ранее, чем через 20 минут. Это международная практика", - уточнил эксперт.

"Прогнозируемая погрешность, тот идеал, к которому мы будем стремиться, по международным стандартам составляет 2%. В практике допускается до 5%", - добавил специалист.

Игорь Пинчук напомнил, что exit poll - это опрос, который проводится на выходе из избирательных участков. "То есть это не опрос по телефону, не онлайн-опрос, а непосредственное интервью человека, который уже отдал свой голос", - пояснил специалист.

Сегодня в Минске прошла презентация exit poll, во время которой журналистам также показали форму, в которой будут работать интервьюеры. На ней размещены логотипы Белорусского комитета молодежных организаций. При себе у проводящих опрос будут бейджи, подтверждающие, что это представители Молодежной лаборатории социологических исследований. Каждый интервьюер с учетом эпидситуации будет работать в белой защитной маске с логотипом БКМО и в одноразовых перчатках.-0-

Контролировать проведение exit poll на выборах Президента будут международные эксперты Национальный exit poll пройдет 9 августа. Инициатором социологического исследования выступает представительство МГТРК "Мир" в Беларуси.