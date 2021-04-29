В формате ОДКБ в 2021 году запланировано семь учений

29 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В формате Организации Договора о коллективной безопасности в 2021 году запланировано проведение семи учений. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась по итогам прошедшего сегодня в Душанбе заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Основными формами подготовки формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, в том числе и сил специального назначения, являются совместные учения, - сказал Станислав Зась. - На 2021 год запланировано проведение 7 учений: "Гром 2021" - в Армении; "Рубеж-2021" - в Кыргызстане; "Нерушимое братство-2021" - в России; "Взаимодействие-2021", "Эшелон-2021", "Поиск-2021", "Кобальт-2021" - в Таджикистане".

Станислав Зась также подчеркнул, что в ОДКБ уделяется большое внимание развитию миротворческих сил и их подготовке к применению в операциях по поддержанию мира, в том числе под эгидой ООН.-0-