В Фошане рассмотрены перспективы создания китайско-белорусского инновационного центра

14 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Генеральный консул Республики Беларусь в Гуанчжоу Андрей Попов посетил Фошаньский научно-исследовательский институт промышленных технологий в китайской провинции Гуандун. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Фошаньский институт создан в сентябре 2018 года под эгидой Академии наук провинции Гуандун и специализируется на прикладных научных исследованиях с целью дальнейшего внедрения их результатов в промышленное производство. Фошаньский институт в партнерстве с Национальной академией наук Беларуси реализует проект по созданию китайско-белорусского инновационного центра промышленных технологий. Проект в сентябре 2020 года был зарегистрирован в качестве резидента Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Планируется, что центр станет основной площадкой в парке "Великий камень" для инкубирования и коммерциализации НИОКР в промышленной сфере.

В ходе визита состоялась встреча с участием генконсула, руководителя Фошаньского института Сяо Жэньцзюня, а также заведующего сектором по развитию сотрудничества с КНР аппарата НАН Беларуси Олега Карначева (по видеосвязи).

Стороны обсудили текущее состояние проекта, дальнейшие планы по его развитию. Были определены подходы по взаимодействию генерального консульства с Фошаньским институтом и НАН Беларуси для содействия в продвижении проекта среди китайских заинтересованных представителей.-0-