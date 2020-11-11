В ГА ООН приняли инициированную Беларусью резолюцию по запрещению разработки новых видов оружия массового уничтожения

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе Республики Беларусь первый комитет 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН принял абсолютным большинством голосов резолюцию "Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия: доклад Конференции по разоружению". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

"В резолюции, носящей превентивный характер, государства - члены ООН подтверждают необходимость принятия эффективных мер в целях предотвращения появления новых видов оружия массового уничтожения, в том числе с привлечением потенциала Конференции ООН по разоружению, - говорится в сообщении. - Соавторами белорусской резолюции выступили 35 государств, представляющих практически все регионы мира, что свидетельствует о всеобъемлющем и универсальном характере документа".

Первый комитет ГА ООН консенсусом также принял внесенную по инициативе Беларуси (в качестве одного из председателей Конференции по разоружению в 2020 году) резолюцию "Доклад Конференции по разоружению". В резолюции подведены итоги работы конференции за прошедший год и подчеркнута ее роль как единственного многостороннего форума по вопросам разоружения.-0-