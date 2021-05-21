В Госдуме предложили создать комиссию для борьбы с вмешательством в дела Беларуси и России

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предложил белорусским парламентариям создать единую комиссию для борьбы с вмешательством в дела двух стран, сообщает ТАСС.

По словам Василия Пискарева, такие попытки вмешательства производят одни и те же зарубежные неправительственные организации и фонды.

"Сегодня я предложил парламентариям Беларуси объединить наши усилия, потому что и фонды те же, которые лезут к нам и в Беларусь, и НПО зарубежные. Они одинаковые, методики одинаковые", - сказал Василий Пискарев журналистам на полях конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства".

По его словам, одни и те же методы применяются для вовлечения детей и молодежи России и Беларуси в незаконные протестные акции, для этого используются одни и те же соцсети. "Сегодня белорусы сказали: то же самое происходит у нас, единые проблемы. Поэтому я предложил создать единую комиссию, которая бы занималась более оперативным реагированием на эти вызовы", - заявил Василий Пискарев.-0-