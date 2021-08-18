В ГПК назвали необоснованными обвинения Литвы в нарушении границы белорусскими пограничниками

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва обвиняет белорусских пограничников в нарушении границы, но объективных свидетельств не предоставляет, заявили БЕЛТА в Госпогранкомитете."В интернете появилось видео с белорусскими пограничниками, которые якобы нарушили литовскую границу. Запись опубликована литовской службой охраны государственной границы. В действительности 17 августа белорусский пограничный наряд выявил факт попытки принуждения мигрантов незаконно перейти на территорию Беларуси", - отметили в Госпогранкомитете.В ГПК утверждают, что "на сопредельной территории насильственные действия в отношении беженцев совершали вооруженные люди в военной форме". Для предотвращения незаконного пересечения границы белорусские пограничники перекрыли направление движения выдворяемых иностранцев. В связи с этим литовские силовики отказались от своих намерений. Нарушение белорусской границы было предотвращено."На предоставленном литовской стороной видео отсутствуют объективные свидетельства незаконного пересечения государственной границы белорусскими пограничниками, - добавили в комитете. - Это говорит о необоснованности выдвинутых обвинений и попытке провокации с целью искусственного создания информационного резонанса".-0-