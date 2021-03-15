В хорватском Сплите открылся офис почетного консула Беларуси

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офис почетного консула Беларуси открылся в хорватском городе Сплит, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Посольства Беларуси в Венгрии Анастасия Борушко.

Во время церемонии Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии и по совместительству в Хорватии Александр Пономарев вручил консульский патент почетному консулу Томиславу Божиковичу.

В торжественном мероприятии также приняли участие экс-президент Хорватии Степан Месич, руководство префектуры Сплитско-Далматинской жупании, представители Министерства иностранных и европейских дел Хорватии, деловые круги.

В посольстве отметили, что открытие офиса почетного консула в Сплите с консульским округом, распространяющимся на весь регион Далмация, призвано активизировать сотрудничество Беларуси и Хорватии в торгово-экономической сфере, наладить контакты в культурной, образовательной, туристической и иных областях, а также облегчить взаимодействие с белорусами, проживающими в регионе.

Офис почетного консула Беларуси также есть в городе Риека. Его консульский округ распространяется на Приморско-Горанский регион.-0-

Фото Посольства Беларуси в Венгрии