В информационном поле Беларуси идет жесткая борьба западных и российских сил - аналитик БИСИ

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В информационном поле Беларуси идет жесткая борьба между западными и российскими силами. Такое мнение высказал во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Аналитика о Беларуси: правда и вымысел" в пресс-центре БЕЛТА аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Валентин Стариченок.

Он отметил, что во многих аналитических докладах по Беларуси, которых за последний год появилось большое количество, значительный перекос идет в сторону позиционирования России как явной, неминуемой, неизбежной угрозы для страны. Авторы не говорят о необходимости разорвать союз с РФ, но высказываются за частичный отказ от этих обязательств. "На нашем информационном пространстве идет очень жесткая информационная борьба. На Беларусь транслируется поток пропаганды. Запад использует аналитические доклады. Со стороны России из известных телеграмм-каналов идут вбросы разных фейков, которые дискредитируют страну, ее руководство", - обратил внимание Валентин Стариченок. Зачастую и те, и другие используют в пропагандистских целях сакральную для белорусов тему суверенитета.

В свою очередь учредитель и директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман подчеркнул, что Беларусь разбила клише о последней диктатуре Европы и так называемых задворках Кремля. "От страны ждали, что она будет примыкать к России, а национальные интересы будут уходить на второй план. Беларусь же ведет себя иначе. Это начало многим резать глаз", - констатировал политолог.

"Мы ставим вопрос о том, что у нас есть свои национальные интересы. Хотим искать не антагонистические точки соприкосновения. Сам регион начал привлекать большое внимание", - продолжил он. Тектонические сдвиги в региональной геополитике начали происходить после 2014 года, в период обострения ситуации на юго-востоке Украины. В тот момент Беларусь предложила Минск как переговорную площадку, выступила и продолжает выступать с мирными инициативами. Все это поспособствовало тому, чтобы закрепить ее статус абсолютно автономной единицы в международных отношениях.-0-

Новый выпуск проекта "Экспертная среда" - "Аналитика о Беларуси: правда и вымысел" смотрите здесь