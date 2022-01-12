В Казахстане с участием миротворцев ОДКБ из Беларуси завершили инженерное оборудование блокпостов

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ продолжает выполнять задачи по охране объектов военной инфраструктуры Казахстана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Миротворцы из Беларуси и Казахстана завершили инженерное оборудование блокпостов", - отметили в пресс-службе.

Один из блокпостов находится на трассе в непосредственной близости от аэродрома, безопасность которого обеспечивают военнослужащие 103-й отдельной воздушно-десантной бригады.-0-

Фото Сергея Шелега