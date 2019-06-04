В Казахстане созданы условия для международного наблюдения за выборами президента - миссия СНГ

4 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Казахстане созданы условия для международного наблюдения за внеочередными выборами президента. Об этом говорится в промежуточном отчете миссии наблюдателей от СНГ, сообщили БЕЛТА в ее штабе.

В промежуточном отчете "миссия отмечает, что в Казахстане созданы необходимые условия для международного наблюдения за выборами". Наблюдатели от СНГ приступили к мониторингу избирательной кампании 20 мая и, как подчеркивается в отчете, осуществляет свои функции свободно и независимо, руководствуясь законодательством Казахстана, не вмешиваясь в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства.

Представители миссии обсуждали проведение предвыборной кампании с руководством Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел, Конституционного совета, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Министерства внутренних дел Казахстана, главой миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршулой Гацек. Состоялись встречи с руководством избирательных штабов ряда кандидатов в президенты.

В ходе долгосрочного мониторинга выборов члены миссии ознакомились с деятельностью территориальных и участковых избирательных комиссий городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей. "Наблюдатели отмечают профессионализм членов комиссий, грамотное оформление документации, что свидетельствует о качественной работе ЦИК по обучению организаторов выборов", - говорится в промежуточном отчете. Представители миссии принимают участие в заседаниях ЦИК и отмечают коллегиальность и гласность в ее работе, открытое обсуждение рассматриваемых вопросов. Заседания комиссии впервые проходят в режиме видеоконференцсвязи.

Штаб миссии обратился в ЦИК, Верховный суд, Генеральную прокуратуру и МВД Казахстана с просьбой предоставить информацию о результатах рассмотрения жалоб, обращений и заявлений, связанных с нарушением избирательного законодательства. Свои выводы и оценки по результатам мониторинга избирательной кампании в Казахстане наблюдатели от СНГ изложат после проведения выборов.

В составе миссии аккредитованы представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Исполнительного комитета СНГ. Всего - 424 наблюдателя, 20 из которых работают на долгосрочной основе. Формирование миссии продолжается.-0-