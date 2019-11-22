В "Клубе редакторов" провокации со стороны наблюдателей на выборах назвали рэкетирством из 1990-х

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Провокации на избирательных участках со стороны некоторых наблюдателей, которые были зафиксированы на выборах депутатов, - это рэкетирство из 1990-х. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Иногда это выглядело очень мерзко"

Поведение наблюдателей на прошедших в Беларуси выборах депутатов стало первой темой обсуждения в "Клубе редакторов". Руководители крупнейших республиканских СМИ вспомнили случаи провокации и жесткую реакцию на них главы государства. То, как действовали некоторые наблюдатели, главному редактору издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрию Жуку очень напомнило "методы работы рэкета в 1990-е годы".

Он вспомнил, как на одном из брестских участков наблюдатель нарушил пять пунктов кодекса поведения наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ из десяти. "Иногда это выглядело очень мерзко", - выразил свое отношение к этому глава издательского дома.

"Председатель избирательной комиссии - в любой стране царь и бог"

Удивлен был и директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов: "Я на своей редакторской памяти не помню, когда наблюдатели вмешивались бы в процесс и хватали за руки голосующих, творили еще какое-то безобразие. И уж тем более запугивание членов избирательной комиссии… В любой стране члены избирательной комиссии, председатель избирательной комиссии, по крайней мере на этом участке, - царь и бог. Чтобы в отношении этих людей звучали какие-то угрозы, чтобы было какое-то третирование их по месту проживания, я такого не припомню".

Опустились до перехода на личности и шантажа - зампред избирательной комиссии прокомментировала резонансный случай в Могилеве Заместитель председателя участковой избирательной комиссии №32 Могилева Ольга Попова: "Мы никогда не сталкивались с давлением во время выборов. А здесь завертелся целый скандал".

По словам Владимира Перцова, это была апробация каких-то технологий. Владимир Перцов считает, что ни один из фактов провокации со стороны наблюдателей спускать нельзя, чтобы "эти технологии не были отработаны во время следующих, президентских, выборов и других электоральных кампаний".

Опустились до перехода на личности и шантажа - зампред избирательной комиссии прокомментировала резонансный случай в Могилеве Заместитель председателя участковой избирательной комиссии №32 Могилева Ольга Попова: "Мы никогда не сталкивались с давлением во время выборов. А здесь завертелся целый скандал".

"Не единичные вещи, а массовая провокация"

В том, что провокации стали апробацией методов давления на избирательную комиссию, уверена и гендиректор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович. "Эти вещи были не единичными, это массовая провокация, апробация способа такого давления на комиссию", - считает она.

Руководитель БЕЛТА предложила представить, если бы таким образом вели себя председатели избирательных комиссий по отношению к наблюдателям, оскорбляя и провоцируя их. Этот скандал обсуждали бы все мировые СМИ, подчеркнула Ирина Акулович.-0-