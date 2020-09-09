В Кремле назвали чушью слухи о слиянии Беларуси и РФ

9 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента России назвал чушью слухи о возможности объединения в той или иной форме Беларуси и РФ по итогам предстоящего визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву, сообщает БЕЛТА.

"Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита", - сказал Дмитрий Песков журналистам. "Это абсолютная чушь", - добавил он.

Он также прокомментировал слухи о создании единого эмиссионного центра двух стран. "Это все-таки вопрос воли двух стран. Пока такой воли никем не озвучивалось", - сказал пресс-секретарь Президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос. "Мне не известно о том, что предметным образом эта тема обсуждалась", - указал он.

Говоря о темах предстоящих переговоров глав двух государств, Дмитрий Песков напомнил: во время общения президентов Беларуси и России всегда обсуждаются вопросы торгово-экономического сотрудничества, поставок углеводородов, интеграции в рамках различных структур, актуальные процессы, которые происходят на евразийском континенте, региональные конфликты. "Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Беларусь", - подчеркнул он.-0-