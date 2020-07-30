В МИД Беларуси были приглашены для беседы посол России и временный поверенный в делах Украины

30 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Министерство иностранных дел сегодня поочередно были приглашены Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси, Петр Врублевский. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

"До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании Вагнера", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также рассказали, что "у посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах".

"С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", - проинформировали в пресс-службе.

"Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании, с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", - подчеркнули в МИД.-0-