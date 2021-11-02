В МИД Беларуси обсудили перспективы сотрудничества в образовании с Ираком

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич встретился с ректором Багдадского университета Муниром аль-Саади. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в области образования и научных исследований", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Ректор Багдадского университета находится в Минске по приглашению Белорусского государственного университета в развитие договоренностей, достигнутых во время межмидовских политических консультаций в июне этого года.-0-