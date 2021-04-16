В МИД Беларуси прокомментировали введение США нового пакета санкций против России

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси по просьбе журналистов прокомментировали введение США нового пакета санкций против России, сообщает БЕЛТА.

"Мы в принципе считаем, и не раз говорили об этом, что санкции - заведомо бесполезный и контрпродуктивный инструмент. Более того, по сути, это намеренное вредительство. Все прикрывается благовидным предлогом, а на самом деле осознанно наносится ущерб компаниям, благосостоянию граждан, в том числе и тех стран, которые вводят санкции. Нарушаются деловые контакты, генерируется напряжение, усиливается нестабильность в глобальном масштабе и так далее", - отметили в МИД.

При этом в белорусском внешнеполитическом ведомстве совершенно уверены, что никакого эффекта, кроме вреда, такие шаги США не принесут - так же, как уже было в прошлом.

"Мы против подобного стиля общения и выступаем за конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог. Это чрезвычайно важно еще и потому, что данный процесс оказывает существенное влияние на безопасность и стабильность в нашем регионе. Для нас это также еще один четкий индикатор, можно ли доверять некоторым нашим партнерам, а также сигнал к еще более активному развитию сотрудничества с расчетом на собственные силы в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений", - резюмировали в МИД.-0-