В МИД Беларуси считают неконструктивными санкции ЕС и заинтересованы в добрососедских отношениях

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с послом Европейского союза в Беларуси Дирком Шубелем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
На встрече обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между Беларусью и ЕС.
"Белорусской стороной был отмечен неконструктивный характер введенных Европейским союзом ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, ее физических и юридических лиц. Подчеркнута заинтересованность в развитии взаимодействия с ЕС на принципах взаимного уважения и добрососедства", - отметили в пресс-службе МИД.-0-