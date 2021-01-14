В МИД Беларуси состоялись встречи с главами дипмиссий Австрии и США

Сергей Алейник во время встречи с Алоизией Вергеттер. Фото МИД
14 января, Минск /Корр. БЕЛТА /. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 14 января провел встречу с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Собеседники обсудили состояние и перспективы развития белорусско-австрийского взаимодействия в различных сферах и подтвердили заинтересованность сторон в продолжении конструктивного диалога.
В этот же день Сергей Алейник встретился с временным поверенным в делах США в Беларуси Джеффри Джуком. В ходе беседы стороны рассмотрели текущее состояние белорусско-американских отношений.-0-
Сергей Алейник во время встречи с Джеффри Джуком. Фото МИД