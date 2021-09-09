В МИД обсудили достижение Беларусью Целей устойчивого развития в условиях санкций

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси как Секретариат национального координатора по достижению Целей устойчивого развития провело заседание Совета по устойчивому развитию под председательством национального координатора Анатолия Исаченко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

В мероприятии, прошедшем в очном формате, приняли участие международные партнеры, представители государственных органов и организаций, руководство Минска и регионов, депутатский корпус, представители общественных объединений.

"Участники заседания обсудили выполнение повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года и подняли вопрос негативного влияния односторонних принудительных мер, используемых западными странами, на достижение Беларусью Целей устойчивого развития и обеспечение устойчивого развития государства", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным международных организаций, на сегодняшний день прогресс Беларуси по выполнению ЦУР достигает почти 79%. В рейтинге Целей устойчивого развития Беларусь занимает 24-е место из 165 государств.-0-