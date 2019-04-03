В МИД проходит региональный семинар по предотвращению распространения ядерного и биологического оружия

3 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Региональный семинар по выполнению резолюции 1540 Совета Безопасности ООН проходит 3-4 апреля в белорусском внешнеполитическом ведомстве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Мероприятие организовано Министерством иностранных дел Беларуси совместно с комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным резолюцией 1540, и его группой экспертов, а также Управлением ООН по вопросам разоружения и секретариатом ОБСЕ при финансовой поддержке Европейского союза. Целями семинара являются обмен передовым национальным опытом в области осуществления резолюции 1540, оценка достигнутого прогресса, определение дальнейших мер и содействие расширению потенциала для выполнения этой резолюции, а также связанных с ней резолюций на национальном и региональном уровнях. Во встрече принимают участие делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, эксперты международных и региональных организаций, включая ООН, ОБСЕ, СНГ, Интерпол, Организацию по запрещению химического оружия.

На семинаре заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко отметил, что тематика нераспространения оружия массового уничтожения, средств его доставки и относящихся к ним технологий продолжает сохранять свою актуальность и остается в центре внимания международного сообщества. Олег Кравченко представил подходы Беларуси к вопросам международной безопасности, разоружения и нераспространения, подчеркнув, что наша страна проводит последовательную и ответственную политику в этой области. Была обозначена важность всеобъемлющего подхода к выполнению резолюции 1540, что подразумевает тесное взаимодействие и координацию усилий на региональном и глобальном уровнях в целях эффективного противодействия распространению материалов и технологий, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Фото МИД

Резолюция 1540 Совета Безопасности ООН, принятая 28 апреля 2004 года, представляет собой имеющий обязательную юридическую силу документ, в котором отражены угроза незаконного оборота ядерного, химического и биологического оружия, средств его доставки и относящихся к ним материалов и опасность приобретения такого оружия и соответствующих материалов негосударственными субъектами, включая террористов. В соответствии с положениями резолюции на государства возлагается обязанность принимать конкретные шаги по предотвращению распространения ядерного, химического, биологического оружия и средств его доставки.-0-