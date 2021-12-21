В МИД РФ допустили размещение ядерного оружия в Беларуси

21 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Если США и НАТО откажутся обсуждать с Россией ее предложения по гарантиям безопасности, будут рассматриваться все возможные варианты ответных действий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя РИА Новости возможность размещения в Беларуси ядерного оружия.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Минск предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.

"Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО", - сказал Андрей Руденко.

Он также заявил, что Россия ждет официальной реакции от США и НАТО по предложениям о гарантиях безопасности. "В настоящее время мы ждем реакцию от США и НАТО. Официальную", - сказал Андрей Руденко.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.-0-