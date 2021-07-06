6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МИД заявили о решении сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в Беларуси. Об этом говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

В связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой, сегодня в Министерство иностранных дел была вызвана временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Аста Андрияускене.

"Литовскому дипломату указано, в частности, на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса так называемого белорусского демократического представительства в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом. Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество", - говорится в заявлении МИД.

"Очевидно, что с международно-правовой точки зрения правительство Литвы превратило свои суверенные полномочия в выстраивании межгосударственных отношений в фарс, в котором белорусская сторона не намерена принимать участие. В этой связи до временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью", - заявили в ведомстве.

Подчеркнуто, что публичные рассуждения официальных лиц Литвы о так называемом представительстве белорусской демократии не имеют ничего общего с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. "По сути это лишь очередное странное решение МИД Литвы, которое, говоря сухим, но точным юридическим языком, является ничтожным по своим международно-правовым основаниям и последствиям, - отмечают в МИД. - Вместе с тем решение призвано, очевидно, помочь литовским властям обосновать своим налогоплательщикам немалые финансовые расходы на содержание лиц, покинувших Беларусь и называющих себя ее представителями. Это, пожалуй, единственная логичная трактовка вчерашних вербальных эскапад главы МИД Литвы".

В то же время, обращают внимание в МИД, примечательно, что этот шаг формально объясняется в Литве тем, что сотрудничество с так называемым официальным представительством отвечает целям литовской внешней политики и национальной безопасности. "То есть литовская сторона сама подтвердила авторство и "принадлежность" инициативы по созданию, продвижению и финансированию данного проекта. Вольная и весьма своеобразная интерпретация литовскими властями положений дипломатического и международного права не подменит истинного положения вещей", - подчеркнули в ведомстве.

"Придание заведомо нелегитимным структурам мнимого официального статуса так и останется иллюзорной попыткой сформировать параллельную реальность", - добавили в МИД.

Там также заявили, что белорусская сторона предпримет усилия по поиску способов минимизации последствий негативных решений литовского правительства на граждан Литвы и найдет способ к продолжению и сохранению взаимодействия, а также традиционно добрососедских отношений с дружественным литовским народом.

Как уточнили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси, принято решение оставить в посольстве Литвы одного сотрудника консульской службы для решения консульских вопросов в интересах граждан, а также трех сотрудников административно-технического персонала.-0-