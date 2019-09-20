В МИД заявляют о целесообразности скорейшего возвращения послов Беларуси и США

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для раскрытия всего потенциала белорусско-американских отношений целесообразно скорейшее возвращение послов. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Он обратил внимание, что вопрос назначения послов - это суверенное право каждой страны, для этого вряд ли потребуются специальные консультации или дополнительные встречи. "По нашему мнению, для раскрытия всего потенциала двусторонних отношений целесообразно скорейшее возвращение послов", - сказал Анатолий Глаз.

По его словам, заявление о решении вернуть послов, сделанное недавно сторонами, не означают, что послы уже назначены и завтра приступят к работе. "Речь идет прежде всего о важном, принципиальном политическом решении сторон - направить в столицы двух стран чрезвычайных и полномочных послов. Этот шаг позволяет запустить процедуры подбора и согласования кандидатур в обеих столицах. И эти процедуры, конечно, займут определенное время. Временные рамки завершения этих процедур сейчас сложно предугадать, - отметил пресс-секретарь МИД. - Вместе с тем важно понимать, что политическая воля на это есть, поэтому вопрос уже находится больше в технической плоскости".

При этом, добавил Анатолий Глаз, в Беларуси решение о выборе и назначении кандидатуры на должность посла будет принято быстрее, чем в Соединенных Штатах: в республике проще внутригосударственные процедуры.

О решении США и Беларуси восстановить диппредставительства на уровне послов стало известно 17 сентября во время встречи главы белорусского государства Александра Лукашенко с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.

По итогам встречи министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что взаимное представительство двух стран в Вашингтоне и Минске на уровне временных поверенных в делах уже не отвечает реалиям сегодняшнего дня и требует корректировки. "Более высокий уровень представительства мог бы позволить эффективнее реализовать те возможности, которые открываются перед нашими странами", - сказал он.

Дэвид Хэйл назвал решение о возвращении послов историческим моментом в американо-белорусских отношениях. "Я рад принять участие в объявлении нашей готовности к обмену послами как следующего шага по нормализации наших отношений", - заявил политик.-0-