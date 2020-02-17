В Минске подписали план совместных мероприятий по празднованию 75-летия ООН

Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий подписали сегодня в Минске план совместных мероприятий по празднованию 75-летия создания Организации Объединенных Наций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Владимир Макей

Иоанна Казана-Вишневецкий

План был совместно разработан внешнеполитическим ведомством и Офисом ООН в Беларуси. Предусмотренные документом мероприятия сосредоточены вокруг трех знаковых дат, которые привели к созданию ООН: начало международной конференции в Сан-Франциско (25 апреля), окончание этой конференции, результатом которой стало подписание Устава ООН (26 июня), а также день вступления Устава ООН в силу, известный как День ООН (24 октября).

"Такая тематическая акция проводится в Беларуси впервые, - отметили в пресс-службе МИД. - Реализация плана внесет практический вклад в крупнейшую в истории ООН кампанию по глобальному общению "ООН75", запущенную по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша".

Как подчеркнул Владимир Макей, Беларусь как страна-основательница ООН, получившая этот статус за вклад в победу во Второй мировой войне, признает историческую роль и ответственность ООН и стран-основательниц организации в деле сохранения мира и продолжит поддерживать ООН в решении актуальных проблем человечества.

Во время подписания

Во время церемонии состоялся краткий обмен мнениями со страновой командой ООН в Беларуси о состоянии и перспективах взаимодействия, в том числе о подготовке программных документов ООН для Беларуси на 2021-2025 годы.

В церемонии приняли участие руководители учреждений ООН, аккредитованные в Беларуси (Программа развития ООН, Всемирная организация здравоохранения, Детский Фонд ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Фонд ООН в области народонаселения, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД, Международная организация по миграции, Департамент глобальных коммуникаций ООН).-0-

Фото Оксаны Манчук