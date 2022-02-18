В Минске подвели итоги союзных программ в гидрометеорологии, АПК и радиационной безопасности

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча с представителями государственных заказчиков и исполнителей от Беларуси программ и проектов Союзного государства в сферах культуры, здравоохранения, сельского хозяйства, гидрометеорологии, радиационной безопасности прошла в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы проводим регулярные встречи с заказчиками, потому что необходимо рассмотреть итоги выполнения программ, перспективы развития нашего сотрудничества. В процессе работы могут возникать шероховатости, которые тоже надо обсуждать", - сказал заместитель государственного секретаря Союзного государства Виктор Сиренко.

Он отметил, что совместная работа позволила достичь значимых результатов в гидрометеорологии. Успешно завершена реализация программы "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства" на 2017-2021 годы. В числе ее основных задач было повысить качество прогнозов погоды. Она также предусматривала разработку современных систем контроля и мониторинга территориального и трансграничного загрязнения окружающей среды, развитие системы климатического обслуживания населения и отраслей экономики России и Беларуси, совершенствование системы мониторинга окружающей среды Союзного государства с использованием дистанционных средств наблюдения, развитие и гармонизацию единой методической базы в области гидрометеорологии.

"Что касается союзной программы "ДНК-идентификация", разработанные уникальные методики будут помогать криминалистам. По ДНК можно определять пол, цвет волос, глаз, место происхождения и даже родовые корни", - добавил заместитель госсекретаря СГ. Разрабатывались и ДНК-технологии для медицины.

Реализовывалась также союзная программа "Комбикорм-СГ", важная для сельского хозяйства. "Важно не забывать и про чернобыльскую программу. По этой программе создается уникальный комплекс, который позволяет разрабатывать пожарозащитные полосы, проводить исследования, отрабатывать методологию очистки сельхозпродукции", - обратил внимание Виктор Сиренко.

В рабочей встрече приняли участие руководство и сотрудники министерств финансов, экономики, культуры, спорта и туризма, здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям, природных ресурсов и охраны окружающей среды, НАН Беларуси, а также Постоянного комитета Союзного государства и представительства в Минске.-0-