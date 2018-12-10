В Минске презентовали Всеобщую Декларацию прав человека на белорусском языке

10 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Минске презентовали сегодня Всеобщую Декларацию прав человека на белорусском языке. Мероприятие было приурочено ко Дню прав человека и 70-летию декларации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Принятие декларации в 1948 году - это сознательный и смелый шаг стран - друзей Организации Объединенных Наций, одной из которых была Беларусь, по поддержке гуманных принципов дальнейшего развития человечества", - отметил на мероприятии заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас.

Он также подчеркнул: "Существует мнение, если бы попытка согласовать текст декларации предпринималась сегодня, в условиях нарастающих в глобальном окружении враждебности и подозрительности, вряд ли удалось принять такой документ. Это делает декларацию для нашего времени намного более значимой".

Она дала миру ясное понимание того, что защита равенства, справедливости и человеческого достоинства - это общая обязанность всех стран и правительств. "В декларации впервые были отражены такие принципы, как универсальность, взаимозависимость и поддержка прав человека, равенство и не дискриминация, а также принцип, в соответствии с которым права одновременно предполагают и обязательства правообладателей, - продолжил Андрей Дапкюнас. - Именно декларация заложила основу международных стандартов в области прав человека и дала импульс их внедрению в международное и национальное законодательство".

По его словам, в развитие закрепленных в декларации идей были приняты международные договоры по обеспечению экономических, социальных и культурных, общественных и политических прав, прав детей и женщин, людей с инвалидностью.

Наряду с этим Андрей Дапкюнас обратил внимание: "Каждый из нас должен понимать, что закрепленные во декларации права имеют небольшую ценность для многих миллионов людей в мире, которые страдают от голода и болезней, которые в условиях конфликтов лишены эффективных средств правовой защиты".

Заместитель главы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что без обеспечения условий для осуществления каждым человеком его права на жизнь, здоровье, образование, равенство перед законом, общий прогресс человечества не имеет большой ценности. -0-