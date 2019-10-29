В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ по ситуации на востоке Украины

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в МИД Беларуси.

Предыдущее заседание ТКГ состоялось 15 октября. Основными темами контактной группы и рабочей группы по безопасности стали безопасность в зоне конфликта и вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Сайдик: стороны подтверждают приверженность разведению сил в Золотом и Петровском Спецпредставитель с сожалением констатировал, что не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений резко возросло.

Экономическая подгруппа среди прочих тем обсуждала вопросы мобильной связи и водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО), выплаты пенсий.

Гуманитарная рабочая группа ТКГ продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми в связи с конфликтом. Кроме того, были затронуты вопросы поиска пропавших без вести.

В центре внимания политической рабочей группы сегодня была правовая реализация особого статуса ОРДО и ОРЛО, в том числе с учетом процесса децентрализации в Украине. Обсуждались также вопросы амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО.-0-