"В мире все возможно" - Макей ответил на вопрос о вероятности встречи Лукашенко и Трампа

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей в интервью информагентству РБК прокомментировал вероятность встречи президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Текст интервью размещен на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

Министр рассказал, что во время недавнего визита в Минск Джона Болтона, на тот момент советника Президента США по национальной безопасности, возможная встреча глав государств "никоим образом не затрагивалась". Визит носил ознакомительный характер, состоялся "очень искренний и заинтересованный разговор", сказал министр.

"Выскажу личную точку зрения. Джон Болтон - да, многие его называют ястребом, еще награждают какими-то эпитетами, но мне он понравился в том плане, что человек имеет свое собственное стратегическое видение, отстаивает свою позицию и пытается понять позицию собеседника, - отметил Владимир Макей. - И он, как нам кажется, уехал с четким пониманием относительно необходимости продолжения белорусско-американского диалога. Хотя, конечно же, Беларусь не находится в списке приоритетов внешней политики Соединенных Штатов Америки".

Что касается теоретически возможной встречи Александра Лукашенко с Дональдом Трампом в будущем, министр сказал: "В мире все возможно. И я лично убежден, что если бы была возможность проведения встречи лидеров обоих государств, то это тоже во многом помогло бы прояснению ситуации или устранению тех остающихся еще проблемных вопросов в наших отношениях с США, которые, к сожалению, мы пока еще не можем преодолеть".-0-