В Могилевской области образовано 739 участков для голосования на парламентских выборах

19 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области завершился процесс образования участков для голосования на предстоящих выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областной избирательной комиссии.

Всего в Могилевской области организовано 739 участков. Из них 36 будут функционировать в больницах, санаториях, профилакториях, домах отдыха и других учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

Как сообщалось, в Беларуси для голосования образован 5831 участок.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-