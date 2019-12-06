"В нашем полку прибыло" - Матвиенко поздравила Кочанову с избранием спикером Совета Республики

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко поздравила свою белорусскую коллегу Наталью Кочанову с избранием председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси. Об этом Наталья Кочанова рассказала сегодня сотрудникам Администрации Президента, представляя нового руководителя, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мне позвонила Валентина Ивановна Матвиенко. Поздравила и сказала: "Наталья Ивановна, сказать, что я рада, - не сказать ничего. Я счастлива. В нашем полку прибыло - пусть мужики боятся", - поделилась Наталья Кочанова.

Как сообщалось, глава Администрации Президента Наталья Кочанова была назначена сегодня членом Совета Республики по президентской квоте, а затем избрана председателем верхней палаты парламента.

Сенаторы избрали Наталью Кочанову председателем Совета Республики Наталья Кочанова поблагодарила членов Совета Республики за оказанное доверие. Со своей стороны она заверила, что сделает все необходимое, чтобы деятельность верхней палаты парламента была эффективной.

Должность главы Администрации Президента занял бывший первый зампредседателя КГБ Игорь Сергеенко.-0-

Лукашенко принял решение о назначении новых главы Администрации Президента и его заместителя Работавшие прежде в этих должностях займутся парламентской деятельностью. Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики по президентской квоте, а Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва.