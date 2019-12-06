"В нашем полку прибыло" - Матвиенко поздравила Кочанову с избранием спикером Совета Республики

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко поздравила свою белорусскую коллегу Наталью Кочанову с избранием председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси. Об этом Наталья Кочанова рассказала сегодня сотрудникам Администрации Президента, представляя нового руководителя, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сейчас мне позвонила Валентина Ивановна Матвиенко. Поздравила и сказала: "Наталья Ивановна, сказать, что я рада, - не сказать ничего. Я счастлива. В нашем полку прибыло - пусть мужики боятся", - поделилась Наталья Кочанова.
Как сообщалось, глава Администрации Президента Наталья Кочанова была назначена сегодня членом Совета Республики по президентской квоте, а затем избрана председателем верхней палаты парламента.
Должность главы Администрации Президента занял бывший первый зампредседателя КГБ Игорь Сергеенко.-0-