В Нидерландах растет интерес к развитию отношений с Беларусью - дипломат

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах растет интерес к развитию отношений с Беларусью. Об этом заявил временный поверенный в делах Нидерландов в Беларуси, руководитель отделения посольства Нидерландов в Минске Хенрикус Иоханнес ван Оостерхоут на встрече с заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Дапкюнасом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты обсудили взаимодействие Беларуси и Нидерландов в области многосторонней дипломатии и по гуманитарной линии. Заместитель министра выразил благодарность за осуществление в Беларуси нидерландских гуманитарных проектов, в том числе по повышению квалификации и обмену опытом профессионалов в области медицины и оздоровлению белорусских детей в Нидерландах.

"Временный поверенный отметил значительный рост в последнее время интереса и внимания к развитию отношений с Беларусью", - рассказали в министерстве.

Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в рассмотрении возможности инициирования проектного сотрудничества между двумя странами по содействию достижению целей устойчивого развития. Андрей Дапкюнас отметил особую актуальность такого шага в контексте ожидаемого принятия Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года.

Заместитель министра и временный поверенный обменялись мнениями о других возможных путях расширения комплексного сотрудничества между двумя странами, в том числе в области устойчивой энергетики, бизнеса и культурных обменов, договорились о взаимных первоочередных шагах в этом направлении.-0-