В ОБСЕ отмечают лидирующую роль Беларуси в продвижении сотрудничества в борьбе с торговлей людьми

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Валиант Ричи на 19-й конференции Альянса по борьбе с торговлей людьми, которая прошла в Вене, отметил лидирующую роль Беларуси в продвижении международного сотрудничества по этой тематике, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Австрии.

Одна из сессий конференции была посвящена потенциалу технологии в идентификации пострадавших, проведении расследований, а также уголовном преследовании торговцев людьми. Ее модератором стала постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ, посол Беларуси в Австрии Елена Купчина.

На сессии выступила представитель Следственного комитета Беларуси Галина Суздалева. Она обратила внимание на необходимость расширения международного сотрудничества не только по конкретным фактам торговли людьми в интернете, но и в сфере обучения сотрудников правоохранительных органов, обмена опытом в сфере использования информационных продуктов и поисковых систем. Галина Суздалева пригласила партнеров принять участие в международных мероприятиях по этой тематике, которые пройдут в Беларуси в 2019 году.

На полях конференции Постоянное представительство Беларуси при ОБСЕ и Управление ООН по наркотикам и преступности организовали параллельное обсуждение "Противодействие торговле несовершеннолетними в эпоху цифровых технологий". Одним из докладчиков стала начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Лариса Бельская. Она подчеркнула актуальность международного сотрудничества и координации усилий государств и международных организаций по противодействию сексуальной эксплуатации и торговле детьми. Дипломат отметила необходимость целевых мер по совершенствованию международного и национальных законодательств, укреплению кадрового потенциала и информационной работы. По ее мнению, в противодействие киберпреступлениям в отношении детей надо вовлекать партнеров из частного сектора и гражданского общества.

Во время обсуждения роли межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей людьми (ИКАТ) на глобальном и местном уровнях белорусская делегация предложила УНП ООН как координатору ИКАТ подготовить аналитический отчет о состоянии дел в этой сфере к 20-летию принятия Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Выступавшие на конференции представители иностранных государств и международных организаций, включая координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Валианта Ричи и посла по особым поручениям Государственного департамента США Джона Ричмонда, отмечали лидирующую роль Беларуси в продвижении международного сотрудничества по тематике борьбы с торговлей людьми.-0-