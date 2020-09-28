В ОДКБ инициируют изменение законодательства для противодействия героизации нацизма

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОДКБ инициируют изменение законодательства государств - членов для противодействия героизации нацизма. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков перед заседанием секции "Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках" на полях VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем обсудить с российскими коллегами усиление наших общих действий и мер в международных организациях по противодействию героизации нацизма, законотворческие инициативы и возможности. К сожалению, в год 75-летия Великой Победы мы вынуждены отметить, что некоторые государства, политики, историки пытаются переписать историю Второй мировой войны. Это недопустимо и неправомерно", - сказал Сергей Рачков.

Закон "Об изменении Закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" вступил в силу с 1 февраля 2020 года. В нем определены понятия "нацизм" и "нацистская символика". Предусмотрены также поправки в Уголовный кодекс, которые криминализируют реабилитацию нацизма и пропаганду нацистской символики. Беларусь - единственная страна ОДКБ, где эти вопросы определены на законодательном уровне. "Будем предлагать, чтобы страны ОДКБ включили такие же новации в свои законодательства", - отметил председатель Постоянной комиссии.

Проектом рекомендаций по итогам заседания секции предусмотрено инициирование закрепления в законодательстве государств - членов ОДКБ определения понятия "нацизм", а также включения в кодексы таких составов правонарушений, как "реабилитация нацизма" и "пропаганда нацистской символики".

"Наши страны общими усилиями не допустят переписывания истории, замалчивания фактов, которые привели к гибели миллионов наших граждан", - подчеркнул Сергей Рачков.

По мнению председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, долг нынешнего поколения - напоминать миру о недопустимости заигрывания с человеконенавистнической идеологией в угоду сиюминутным геополитическим интересам отдельных стран. "Уверен, именно в этом заключается особая миссия Беларуси и России. Спустя 75 лет после разгрома нацизма мы вынуждены снова и снова проводить исторические параллели и указывать нашим западным партнерам на ошибки, которые уже приводили к катастрофе. Усиление неонацистских тенденций, распространение агрессивных антисоветских исторических концепций в соседних странах не только оскорбляет нашу общую память, но и является угрозой национальной безопасности", - заявил он.

"Мы сегодня обсудим конкретные шаги Беларуси и России, которые позволят сохранить и упрочить в памяти народов Европы роль Советского Союза во Второй мировой войне. Рассчитываем, что сегодня прозвучат новые идеи и предложения", - отметил Константин Косачев.

VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Он посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Организованы пять секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. Пройдут также совместное заседание деловых советов Беларуси и России и экспертная сессия высокого уровня "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".

Вопросы регионального сотрудничества, выполнения документов, принятых на предыдущих форумах, развития научно-технического сотрудничества двух стран рассмотрят на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству.

Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ.-0-

Фото Андрея Покумейко