В ОДКБ может появиться спецпредставитель по вопросам миротворчества

9 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Организации Договора о коллективной безопасности может появиться институт специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам состоявшейся сегодня в Нур-Султане встречи генсека ОДКБ Станислава Зася с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым.

Обсуждались мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки, запланированные в 2021 году, а также план по оснащению Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

"Особое внимание стороны уделили повышению уровня подготовки миротворческих сил ОДКБ и оснащению их современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами с учетом возможного привлечения миротворческих сил ОДКБ к миротворческим операциям ООН через координирующее государство, которое является одним из государств - членов ОДКБ, - проинформировал пресс-секретарь. - Так, в состав миротворческих сил ОДКБ включен российский медицинский отряд, который в дальнейшем предполагается сделать сводным подразделением, дополняя его состав представителями (специалистами) государств - членов ОДКБ. Также обсуждалась реализация инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, высказанная во время прошедшей в декабре 2020 года сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ об учреждении в рамках организации нового института - специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества".

Станислав Зась и Нурлан Ермекбаев рассмотрели вопросы, включенные в повестку дня предстоящего апрельского заседания Совета министров обороны ОДКБ, а также подготовку учений коллективных сил, запланированных в текущем году.

В частности, на территории Таджикистана ожидается проведение совместного учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2021", специального учения с силами и средствами разведки "Поиск-2021" и учения с силами и средствами подразделений материально-технического обеспечения "Эшелон-2021". На территории России состоится учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2021" и оперативный сбор с командованием Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона.

"Был обсужден проект плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год", - добавил Владимир Зайнетдинов.-0-