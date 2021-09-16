В ОДКБ заявили о решимости работать над справедливым урегулированием конфликтов

16 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Главы государств - членов ОДКБ по итогам саммита в Душанбе приняли Декларацию Совета коллективной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
Как пояснил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, в документе выражается серьезная озабоченность сохраняющимся высоким уровнем угрозы безопасности и суверенитету государств в зоне ответственности ОДКБ и подчеркивается решимость последовательно работать над укреплением международной и региональной безопасности, справедливым урегулированием международных проблем на основании общепризнанных норм и принципов международного права.
"Мы выступаем в пользу повышения эффективности многоуровневых политических консультаций государств - членов ОДКБ, в рамках которых вырабатываются согласованные коллективные ответы на возникающие вызовы и угрозы", - сказал он.
Государства продолжат совместную работу по развитию институтов наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ для совершенствования системы внешних связей организации, повышения ее возможностей содействовать укреплению международной и региональной безопасности.-0-