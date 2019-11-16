В ООН принята белорусская резолюция по борьбе с торговлей людьми

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий комитет 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября принял консенсусом выдвинутую по инициативе Республики Беларусь резолюцию "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Соавторами резолюции выступили 80 государств, среди которых Австралия, Австрия, Германия, Грузия, Египет, Израиль, Италия, Ирландия, Канада, Китай, Франция, Польша, Литва, Россия, США.

"Широкий круг соавторов по предложенной Беларусью резолюции и принятие ее консенсусом свидетельствуют о высоком уровне международной поддержки нашей страны в укреплении глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми", - отметили в МИД.

Обеспечивая последовательное внимание к данному вопросу в ООН и выступая зонтичным документом по международным усилиям в борьбе с торговлей людьми, резолюция впервые объединила все отдельные тематические инициативы по этой проблеме, продвигаемые государствами в ООН, преодолев существовавшую разрозненность в Организации в этом направлении и создав дополнительную платформу для дальнейшего укрепления международного партнерства по борьбе с торговлей людьми.

В резолюции отражен важный вклад региональных организаций и механизмов по борьбе с торговлей людьми, в частности ОБСЕ, как одного из председателей в 2019 году Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей людьми и Координатора ЕС по вопросам борьбы с торговлей людьми.

В документе акцентируется внимание на ряде основных последних глобальных вызовов, с которыми продолжает сталкиваться мировое сообщество в борьбе с торговлей людьми. В частности, среди них сохранение преобладания женщин и детей среди жертв торговли людьми, растущий спрос на живой товар, активное использование информационных технологий торговцами в преступных целях, рост количества мигрантов среди жертв торговли людьми, в том числе с целью извлечения человеческих органов.

В соответствии с резолюцией принято решение о проведении в 2021 году заседания Генеральный Ассамблеи ООН высокого уровня по обзору хода выполнения Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми - универсального документа, объединяющего усилия на правоохранительном и правозащитном направлениях, принятого по инициативе Беларуси в 2010 году.

В резолюции особое место отводится работе национальных механизмов по борьбе с торговлей людьми и содержится приглашение государствам проводить на регулярной основе встречи таких механизмов для продолжения международного диалога с целью обмена наилучшей практикой и преодоления совместных вызовов.

В резолюции также приветствуется состоявшаяся по инициативе Беларуси в 2018 году первая встреча руководителей членов Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей людьми и предлагается впредь созывать такие совещания на регулярной основе.

Принятая резолюция является одним из элементов практической реализации инициативы Президента Беларуси о формировании глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми, выдвинутой им на саммите ООН 2005 года.-0-