В ООН принята инициированная Беларусью резолюция об учреждении Международного дня делегата

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная ассамблея ООН 2 апреля приняла инициированную Беларусью резолюцию "Международный день делегата", согласно которой 25 апреля учреждается одноименный день в ООН. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"В преддверии 75-й годовщины начала работы Сан-Францисской конференции о международной организации резолюция направлена, прежде всего, на признание вклада делегатов, работающих в рамках ООН, в достижение целей Организации, а также подчеркивает роль государств - основателей ООН, включая Беларусь. В контексте празднования в 2019 году столетия дипломатической службы Беларуси резолюция также приветствует национальные инициативы по принятию дней дипломатического работника или дипломатических служб", - рассказали в белорусском дипломатическом ведомстве.

Соавторами резолюции выступили более 20 государств. Представляя резолюцию перед Генеральной ассамблеей, заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас прежде всего отметил ее правочеловеческую направленность, своевременность принятия и сближающий характер. "Продвижение и принятие подобных неконфронтационных резолюций уже стало визитной карточкой Беларуси и свидетельствует о приверженности нашей страны созидательной повестке дня в международных отношениях", - отметили в МИД.-0-