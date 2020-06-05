В Палате представителей рассчитывают на скорый визит австрийских парламентариев в Беларусь

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палате представителей рассчитывают, что австрийские парламентарии в ближайшее время посетят Беларусь. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер, передает корреспондент БЕЛТА.

Алоизия Вергеттер

Владимир Андрейченко выразил надежду, что австрийские депутаты найдут возможность посетить Беларусь в ближайшее время. "Будем рады встретиться", - сказал председатель Палаты представителей.

В августе в Вене запланирована V Всемирная конференция спикеров парламентов. "Если эта конференция состоится, мы обязательно примем в ней участие, - заверил спикер. - Нам есть о чем сказать. Политика Беларуси - и внутренняя, и внешняя - направлена на укрепление мира, стабильности, взаимного доверия".

Во время встречи

Председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка предложил белорусскому коллеге провести на полях конференции двустороннюю встречу. "Мы с удовольствием принимаем это предложение", - отметил Владимир Андрейченко и в свою очередь пригласил Вольфганга Соботку посетить Беларусь в удобное для него время.

Спикер напомнил, что предыдущая его встреча с послом состоялась накануне исторического события - первого официального визита Президента Беларуси в Австрию. Он состоялся в ноябре 2019 года. "Визит прошел очень продуктивно, в духе дружбы, открытости, - подчеркнул Владимир Андрейченко. - Важно, что был достигнут ряд принципиальных договоренностей в области экономики, промышленности, связи". Спикер обратил внимание, что даже в непростых условиях пандемии белорусско-австрийский товарооборот в первом квартале текущего года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Во время визита в Австрию белорусский лидер встретился с Вольфгангом Соботкой. Председатель Палаты представителей назвал это новой страницей в межпарламентских отношениях двух стран. В парламенте Австрии впервые создана группа дружбы с Беларусью и в Палате представителей позитивно оценивают этот шаг. В свою очередь в белорусском парламенте есть группа дружбы с Австрией.

Алоизия Вергеттер также подчеркнула значимость визита Президента Беларуси в Австрию. "Выступление Александра Лукашенко перед австрийскими парламентариями было открытым. Было видно, насколько он горит своим делом, интересами Беларуси", - сказала она. Посол обратила внимание, что все парламентарии, которые присутствовали на встрече с президентом, теперь являются членами группы дружбы с Беларусью.

"Очень надеюсь, что в максимально скором времени может состояться встреча двух парламентских групп, которые ответственны за отношения между странами", - добавила она.

Что касается Всемирной конференции спикеров, то посол выразила надежду, что она все-таки состоится. Организаторы, по словам дипломата, внимательно отслеживают эпидемиологическую ситуацию. Пока окончательное решение не принято.-0-

Фото Андрея Покумейко