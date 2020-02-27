В парламенте Беларуси рассчитывают на встречу с генсеком ООН в августе в Вене

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парламенте Беларуси рассчитывают на встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях V Всемирной конференции спикеров, которая пройдет в августе в Вене. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Форум будет посвящен международному сотрудничеству парламентариев. "Возможно, на конференции у нас получится встретиться с генеральным секретарем ООН. Есть о чем поговорить. Это и инициатива Президента Беларуси о формировании пояса цифрового добрососедства, вопросы экологии, зеленой экономики", - считает спикер.

Владимир Андрейченко и Иоанна Казана-Вишневецкий обсуждали участие Палаты представителей в праздновании 75-й годовщины ООН. Спикер рассказал о некоторых мероприятиях, которые намерены провести депутаты. Так, 26 июня (в этот день в 1945 году в Сан-Франциско был подписан Устав ООН) в парламенте планируют провести круглый стол, посвятив его месту и роли ООН в XXI веке. Председатель Палаты представителей напомнил, что Беларусь стояла у истоков ООН и всегда выступала за то, чтобы роль организации в деле обеспечения мира, стабильности укреплялась.

Иоанна Казана-Вишневецкий

Он отметил конструктивные отношения с представительством ООН в Беларуси. "Мы очень высоко ценим положительный вклад, который оно вносит в развитие страны", - сказал спикер. В индексе достижения глобальных Целей устойчивого развития за 2019 год Беларусь заняла 23-е место среди 162 стран. Свой вклад в достижение такого результата внесла и система органов ООН, которые работают в стране. "Поле для деятельности у нас еще очень большое. Мы намерены плотно сотрудничать, чтобы получить еще более высокие показатели в 2020 году", - подчеркнул спикер. При этом он уточнил, что "речь идет не просто о каких-то показателях, а о жизни людей, развитии образования, здравоохранения, решении социальных вопросов".

Стороны обсудили также вопросы, касающиеся завершения подготовки Рамочной программы сотрудничества ООН и Беларуси на 2021-2025 годы. Владимир Андрейченко проинформировал, что в парламенте следят за этой работой и подключатся к реализации программы, когда она будет принята.-0-

Фото Сергея Шелега

В Беларуси ценят принципы устойчивого развития - Казана-Вишневецкий Об этом сказала постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.