В парламенте позитивно оценивают взаимодействие с избирателями по совершенствованию законодательства

15 марта, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня в беседе с журналистами дал позитивную оценку взаимодействию парламентариев и избирателей в части совершенствования законодательства, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарии планируют законопроектную работу на основании ежегодных посланий Президента белорусскому народу и парламенту. Непосредственное участие принимают органы государственного управления и население. "Примерно 45-50% обращений связаны с усовершенствованием законодательства Беларуси, граждане вносят конкретные предложения. Мы очень внимательно к ним относимся, установлен достаточно эффективный контакт: это и круглые столы, и выездные заседания комиссий, работа в округах, парламентские слушания. Все наработки мы используем в своей законотворческой деятельности", - сказал спикер.

Сегодня в Палате представителей было озвучено послание Конституционного суда Президенту и парламенту. По мнению Владимира Андрейченко, оно прежде всего направлено на совершенствование белорусского законодательства, обеспечение и укрепление конституционной законности в Беларуси.

Председатель Палаты представителей подчеркнул, что речь идет не о количестве законопроектов, а о стабильности законодательства, чтобы и граждане, и субъекты хозяйствования, бизнес чувствовали себя уверенно.

В послании Конституционного суда Президенту и парламенту отмечается необходимость более полной реализации творческого потенциала граждан, повышения уровня взаимодействия между государственными органами и обществом. Большое внимание в этом отношении уделяется молодежи.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович в свою очередь отметил, что за 25 лет, которые прошли с тех пор, когда была принята Конституция, выросло новое поколение белорусов. "Замечательно, что в нашем государстве уделяется большое внимание молодежной политике, - заявил Михаил Мясникович. - Делается все, чтобы молодежь еще в большей степени реализовала свои возможности благодаря нормам, заложенным в Конституции".

Во время обсуждения послания в Овальном зале затрагивались также вопросы качества законодательной деятельности, в частности, анализа правоприменительной практики.-0-