В парламенте считают надуманной дискуссию о своих-чужих войнах для Беларуси и РФ - депутат

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дискуссия о своих-чужих войнах для Беларуси и России надуманна и неактуальна. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Попко, комментируя реакцию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на слова Александра Лукашенко о "не наших войнах".

В белорусском парламенте считают, что в белорусско-российских отношениях хватает проблемных вопросов. Дискуссия о своих-чужих войнах на этом фоне выглядит надуманной и неактуальной. "Для меня она является очередным доказательством того, что белорусы гораздо лучше знают историю своего восточного соседа, чем Россия - нашу. Мне кажется, дискуссию на эту тему нужно отдать историкам. Прошлое не изменить. Но его нужно знать, чтобы не повторять ошибок своих предшественников", - считает парламентарий.

В интервью Национальному телевизионному информационному агентству Казахстана "Хабар" Президент Александр Лукашенко сказал, что Беларусь особенно сильно страдала во время прокатывавшихся по ее территории войн. "Действительно, в XIX-XX веках наши земли постоянно становились театром военных действий. Потери огромны и невосполнимы. Если бы не эти войны, у нас в XXI веке были бы совсем другими человеческий ресурс, экономика, больше старинных зданий в городах, богаче музеи и библиотеки", - отметила Ольга Попко.

"Мысль главы государства заключается в том, что нам не нужна никакая война. Именно поэтому независимая Беларусь проводит миролюбивую политику", - подчеркнула парламентарий.-0-