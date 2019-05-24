В посольстве Бразилии в Минске открывается консульский отдел

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Бразилии в Минске информирует, что с 3 июня этого года в дипмиссии открывается консульский отдел, сообщили БЕЛТА в посольстве.

В связи с этим посольство Бразилии в Москве перестанет иметь консульскую юрисдикцию в отношении Беларуси.

Время работы: с понедельника по четверг с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00, пятница с 10:00 до 13:00.

Дипломатические отношения между Беларусью и Бразилией установлены 10 февраля 1992 года. В июне 2011 года в Минске открыто посольство Бразилии.-0-