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В посольстве Бразилии в Минске открывается консульский отдел

Политика 24.05.2019 | 14:31
Фото Pixabay
Фото Pixabay

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Бразилии в Минске информирует, что с 3 июня этого года в дипмиссии открывается консульский отдел, сообщили БЕЛТА в посольстве.

В связи с этим посольство Бразилии в Москве перестанет иметь консульскую юрисдикцию в отношении Беларуси.

Время работы: с понедельника по четверг с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00, пятница с 10:00 до 13:00.

Дипломатические отношения между Беларусью и Бразилией установлены 10 февраля 1992 года. В июне 2011 года в Минске открыто посольство Бразилии.-0-

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Теги
Беларусь, Бразилия, дипломатия
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