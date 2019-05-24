В посольстве Бразилии в Минске открывается консульский отдел

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Бразилии в Минске информирует, что с 3 июня этого года в дипмиссии открывается консульский отдел, сообщили БЕЛТА в посольстве.
В связи с этим посольство Бразилии в Москве перестанет иметь консульскую юрисдикцию в отношении Беларуси.
Время работы: с понедельника по четверг с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00, пятница с 10:00 до 13:00.
Дипломатические отношения между Беларусью и Бразилией установлены 10 февраля 1992 года. В июне 2011 года в Минске открыто посольство Бразилии.-0-
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