В Постоянном совете ОДКБ сменился председатель

16 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Постоянном совете ОДКБ председательство от Казахстана перешло к Кыргызстану, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В связи с тем, что председательство в организации в 2018-2019 годах от Казахстана перешло к Кыргызстану, в соответствии с принципом ротации председателем Постоянного совета ОДКБ единогласно был избран полномочный представитель Кыргызстана при ОДКБ Аман Мамбетсеитов, - отметил пресс-секретарь. - Полномочный представитель Казахстана при ОДКБ передал полпреду Кыргызстана Аману Мамбетсеитову молоток, символизирующий принятие решения Постоянного совета ОДКБ".

Постоянный совет сегодня на заседании в Москве рассмотрел проекты заявлений, касающихся формирования единого и неделимого пространства безопасности, нераспространения оружия массового уничтожения в контексте выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 1540, а также мер по повышению взаимного доверия, направленных на достижение целей мира и поддержания глобальной архитектуры безопасности. Работа над документами будет продолжена на последующих заседаниях Постоянного совета ОДКБ.-0-