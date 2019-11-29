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29 ноября 2019, 17:12

В Сербии Президента Беларуси ждут как дорогого гостя - Ковачевич

Велько Ковачевич. Фото из архива
Велько Ковачевич. Фото из архива

В Сербии Президента Беларуси ждут как дорогого гостя, заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич накануне официального визита Александра Лукашенко в Белград, который состоится 2-3 декабря. В сербской столице предстоят переговоры на высшем уровне и подписание важных двусторонних документов. Дипломат поделился мнением о современном состоянии белорусско-сербского сотрудничества, рассказал о политической близости взглядов двух государств и о сближении экономических векторов.

- Господин посол, как вы оцениваете нынешний уровень сотрудничества Беларуси и Сербии?

- В международных отношениях абсолютно нормальным является то, что страны развивают контакты на основе взаимовыгодного сотрудничества, как это делают Сербия и Беларусь. Но в первую очередь отношения двух стран характеризуют полное взаимопонимание, невмешательство во внутренние дела и открытость для сотрудничества во всех областях. Ограничений нет, и только от наших объективных и реальных возможностей зависит развитие отношений.

Очень важно, что регулярно проводятся заседания белорусско-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, межправительственной совместной комиссии по научно-техническому сотрудничеству, а также заседания рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Замечу, что состоялось и первое заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

С радостью отмечаю, что налажено взаимодействие наших столиц - Белграда и Минска, а также межрегиональное сотрудничество: все областные центры Беларуси имеют соглашения о сотрудничестве с городами Сербии.

- Как бы вы охарактеризовали политическое сотрудничество двух стран?

- Оно развивается весьма успешно, что подтверждает динамика встреч наших президентов. Президент Беларуси посещал Сербию четыре раза. Состоялось пять визитов лидеров Сербии в Беларусь. Отмечу, что политическое сотрудничество развивается также на правительственном и парламентском уровнях, успешно взаимодействуют различные ведомства, города и регионы. В течение прошлого года около 25 делегаций из Сербии посетило Беларусь.

Наши страны успешно взаимодействуют в международных организациях. Для Сербии очень важна поддержка Беларуси на международной арене. Сербия благодарна Беларуси за ее последовательную и принципиальную поддержку в вопросе территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

- Насколько успешно удается развивать экономическое взаимодействие?

- Безусловно, обе стороны хотели бы, чтобы такие политические отношения нашли свое отражение и в отношениях экономических.

Конкретное взаимодействие между сербскими и белорусскими деловыми кругами и предприятиями, диверсификация форм сотрудничества могут вывести нас на более высокий уровень товарооборота. Добавлю, что этому в полной мере способствуют межправительственное соглашение о свободной торговле между Беларусью и Сербией, подписанное в 2009 году, а также соглашение о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС, подписанное 25 октября этого года.

Необходимо активно развивать сотрудничество в банковской сфере, туризме и медицине, в частности, фармацевтической промышленности.

Что немаловажно, продолжается работа по поставкам калийных удобрений для нужд сельского хозяйства Сербии.

В дорожной карте по развитию сотрудничества отдельным пунктом указано оказание содействия ОАО "Могилевлифтмаш" по вхождению на рынок Сербии, прорабатывается вопрос организации поставок белорусских троллейбусов МАЗ, а также троллейбусов и электробусов "Белкоммунмаша" для городского транспортного предприятия "Белград".

По моему мнению, перспективной является разработка вопроса о закупке Сербией карьерной техники ОАО "БелАЗ". Успешно уже реализуются поставки продукции "Белшины" и "Могилевхимволокна", также активно развивается сотрудничество в сфере металлургии.

На заседании делового совета ООО "Мотовелозавод" и компания Trayal Corporation подписали контракт на поставку покрышек и камер для мотоциклов на сумму 100 тыс. евро.

Также прорабатывается оснащение автопарка МВД Сербии автомобилями белорусского производства Geely.

- Таким образом, примеров совместных проектов немало...

- Да, это действительно так. Уже долгое время в Сербии функционируют совместные производства тракторов и автобусов.

Кстати, в 2018-2019 годах был успешно реализован проект по совместному производству пожарных машин. На базе белорусских шасси МАЗ собрано 33 единицы техники для МВД Сербии. Рассматривается также вопрос о производстве 40 пожарных машин для использования в условиях города.

Прорабатывается возможность поставки сельхозтехники в Сербию и организация сборочного производства комбайнов ОАО "Гомсельмаш".

Кроме того, продолжается реализация сербской компанией "Дана Холдинг" таких крупных строительных проектов, как "Маяк Минска" и "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир" стоимостью $800 млн. В белорусской столице открыты и действуют бизнес-центр "Дана Центр" и торговый дом "Дана Молл".

Уверен, что новые возможности реализации совместных проектов предлагают сфера цифровой экономики и область высоких технологий.

-Как вы считаете, что сближает народы двух стран?

- Белорусы и сербы - родственные народы не только по крови, но и по духу, на основе чего и выстраивается система общих ценностей. Нам легко понять друг друга. И сербская, и белорусская стороны хотели бы, чтобы наши народы лучше узнали друг друга, приезжали в гости. Тем более что компания "Белавиа" осуществляет прямые рейсы Минск-Белград три раза в неделю.

Важным моментом в сближении также является взаимодействие в сфере культуры. Многие произведения сербской литературы были переведены на белорусский язык, а белорусской - на сербский. Наши университеты сотрудничают, сербский язык и литературу изучают на филологическом факультете БГУ. Постоянно проводятся и вызывают большой интерес Дни культуры Сербии в Беларуси и Беларуси в Сербии.

- Какое значение сербская сторона придает визиту Президента Беларуси в Белград?

- Официальному визиту Президента Беларуси Александра Лукашенко придается большое значение. Запланированы переговоры на высшем уровне, а также подписание двусторонних документов в области образования, инноваций и развития цифровых технологий, развития межбанковского сотрудничества, документов коммерческого характера между сербскими и белорусскими предприятиями. Пройдут также сербско-белорусский бизнес-форум и IT-форум.

Накануне официального визита планируется проведение заседаний белорусско-сербской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольствия, совместной комиссии по научно-техническому сотрудничеству.

Могу сказать, что в Сербии Президента Беларуси ждут как дорогого гостя. Сербия ожидает от встреч на высшем уровне дальнейшего развития всего комплекса отношений с Беларусью, новых перспектив этого масштабного сотрудничества.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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