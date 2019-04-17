В штаб-квартире ПРООН обсудили новую чернобыльскую резолюцию Генассамблеи ООН

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения по наполнению новой чернобыльской резолюции Генеральной ассамблеи ООН обсуждались на заседании межучрежденческой группы ООН по Чернобылю в штаб-квартире Программы развития ООН в Нью-Йорке. Мероприятие было организовано по инициативе Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Участники заседания проанализировали ход осуществления резолюции Генассамблеи ООН "Долгосрочные последствия чернобыльской катастрофы" и результаты сотрудничества на этом направлении за последний год. Обсуждены предложения по организации дальнейшего взаимодействия и возможные элементы новой чернобыльской резолюции, принятие которой планируется в ходе следующей сессии Генассамблеи ООН.
Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков проинформировал участников заседания о мерах, предпринимаемых белорусской стороной в целях социально-экономического развития пострадавших регионов, отметив накопленный Беларусью уникальный опыт в этой сфере и готовность делиться им. "Белорусский дипломат представил предложения по наполнению международного сотрудничества по чернобыльским вопросам с участием организаций системы ООН и призвал ВОЗ, ФАО и ЮНИСЕФ к более активному вовлечению в проектную деятельность на этом направлении", - отметили в МИД.
Валентин Рыбаков также рассказал, что Беларусь совместно с Ирландией, Украиной и ирландской благотворительной организацией "Международный проект детям Чернобыля" организует в штаб-квартире ООН специальное мероприятие по случаю Международного дня памяти о чернобыльской катастрофе.-0-
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