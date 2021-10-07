В СНГ будет создан межгосударственный совет руководителей органов судэкспертиз

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств предлагается создать межгосударственный совет руководителей органов судебных экспертиз. Соответствующий проект соглашения обсуждался на заседании экспертной группы сегодня в штаб-квартире СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании, которое прошло с использованием видео-конференц-связи, приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Рассмотрев поступившие от государств замечания и предложения к проекту соглашения, эксперты доработали документ. Было решено направить его в государства для рассмотрения и организовать дальнейшее согласование проекта.

В пресс-службе отметили, что судебно-экспертная деятельность является важным элементом противодействия международной организованной преступности, от качества и эффективности которой напрямую зависят возможности реализации прав гражданами государств Содружества на справедливое разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом. Это обусловливает необходимость придания сотрудничеству в данной сфере нового качества, перехода к долгосрочному, системному и многостороннему взаимодействию.

Основной целью развития партнерских отношений в сфере судебно-экспертной деятельности в странах Содружества является дальнейшее решение задач по защите прав и свобод граждан и интересов своих государств посредством проведения объективных научно обоснованных экспертиз и экспертных исследований.

Предполагается, что межгосударственный совет руководителей органов судебных экспертиз будет определять приоритетные направления сотрудничества органов судебных экспертиз государств СНГ, осуществлять информационно-аналитическую и научно-методическую работу, координировать практическое взаимодействие органов судебных экспертиз и иных заинтересованных национальных служб и ведомств по основным аспектам, а также координировать программы технического содействия в сфере судебно-экспертной деятельности. В его состав войдут руководители органов судебных экспертиз стран Содружества, осуществляющих реализацию государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности. При этом каждое государство будет иметь в совете один голос.-0-

Фото Исполкома СНГ