17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СНГ обеспокоены усилением активности НАТО у границ Содружества, заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на 82-м заседании Совета командующих Пограничными войсками в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Обстановка в мире не изменилась к лучшему и продолжает осложняться, отметил Сергей Лебедев. Сохраняется высокий конфликтный потенциал в международных отношениях. Разрушая важнейшие договоренности в области стратегической безопасности, отдельные страны продолжают политику силового диктата в международных делах, предпринимают попытки размещения оружия в космическом пространстве, продолжил он.

"Особую тревогу вызывает усиление активности и наращивание военной инфраструктуры НАТО в непосредственной близости от границ Содружества", - отметил Сергей Лебедев. Агрессивным атакам подвергается информационное пространство.

Председатель Исполнительного комитета также отметил, что принципиальная позиция о необходимости укрепления сотрудничества в сфере безопасности была убедительно подтверждена на заседании Совета глав государств СНГ, которое состоялась 11 октября в Ашхабаде.

В заседании в Минске принимают участие делегации пограничных ведомств государств - участников СНГ и Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, руководители взаимодействующих органов СНГ (Исполнительного комитета, Антитеррористического центра, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений). Участники рассматривают такие вопросы, как обстановка на внешних границах государств - участников СНГ и тенденции ее развития, итоги деятельности Совета командующих Пограничными войсками в 2019 году и приоритетные задачи на 2020-й, результаты проведения совместных специальных пограничных операций и вопросы их организации на очередной период.-0-