В СНГ разрабатывается проект заявления по сотрудничеству в сфере борьбы с допингом в спорте

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СНГ разрабатывается проект Заявления членов Совета по физической культуре и спорту по вопросам сотрудничества в сфере борьбы с допингом в спорте. Документ был рассмотрен 17 июня на заседании специальной рабочей группы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании в режиме видео-конференц-связи приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Инициатором принятия заявления стала российская сторона, в том числе на основе итогов встречи с чрезвычайными и полномочными послами государств СНГ в России, состоявшейся в Министерстве спорта России 16 февраля 2021 года.

В ходе встречи эксперты доработали и согласовали проект заявления. Было решено направить материалы заседания членам Совета по физической культуре и спорту, в том числе для рассмотрения проекта заявления.-0-