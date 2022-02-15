В Союзном государстве планируют создать совместные структуры в таможенной и налоговой сферах

15 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Союзном государстве в рамках реализации утвержденных президентами Беларуси и России в ноябре 2021 года 28 союзных программ планируется создать совместные белорусско-российские структуры в таможенной и налоговой сферах. Об этом сообщил заместитель государственного секретаря Союзного государства Владимир Амарин сегодня на конференции "Безопасность и экономический суверенитет Союзного государства: общие приоритеты", передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках Союзного государства синхронизируются налоговые и таможенные системы. В этих сферах будут заключены договоры об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и об углублении взаимодействия между таможенными органами, - сказал заместитель госсекретаря. - Предполагается создание совместного консультативного органа - Комитета Союзного государства по налоговым вопросам, а также межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства. Постоянный комитет Союзного государства активно подключился к этой работе во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом Беларуси и Федеральной таможенной службой РФ, прорабатываются вопросы создания и финансирования этого центра из бюджета Союзного государства уже с июля 2022 года".

Владимир Амарин подчеркнул: союзные программы нацелены на создание единого экономического пространства, обеспечение равных условий хозяйствования, они определяют магистральные направления, новые этапы союзного строительства. "Одно из стратегических направлений - сближение макроэкономической политики и формирование условий для поддержки бизнеса, создание новых совместных проектов, - указал он. - Должны быть унифицированы положения законодательства России и Беларуси в сфере стратегического планирования, подписано соглашение между правительствами о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства".

Как важная составляющая создания единого экономического пространства рассматривается сотрудничество в области малого и среднего предпринимательства. "Совет Министров Союзного государства утвердил план мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на 2021-2023 годы, - сообщил замгоссекретаря. - Приоритетные направления в процессе интеграции - гармонизация денежно-кредитной политики, обеспечение информационной безопасности и защиты прав потребителей в финансовой сфере. Интеграция платежных систем и развитие финансовых технологий важны для удобства граждан и бизнеса. В этих областях центральные банки реализуют семь союзных программ. Среди этих мероприятий предусматривается сближение платежных систем и улучшение трансграничного обмена финансовой информацией. Успешно ведется работа по межсистемному взаимодействию платежных карт "Мир" и "Белкарт".

"На площадке Союзного государства ведется активная работа по созданию условий для упрощения и ускорения трансграничной торговли между хозяйствующими субъектами посредством признания электронной цифровой подписи в электронном документе. С участием Евразийского банка развития разработан соответствующий проект соглашения, который проходит согласование в России и Беларуси", - отметил Владимир Амарин.

Конференция "Безопасность и экономический суверенитет Союзного государства: общие приоритеты" состоялась в формате видеомоста на площадках РОО "Белая Русь" и Общественной палаты России. Ее организатором также выступила Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А.Громыко.-0-